Російські війська артилерією та дронами контролюють усі під'їзні шляхи у Костянтинівці – ОВА

Пошкоджена дорога у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

Понад шість тисяч людей перебуває у місті Костянтинівка. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, щодня місто перебуває під постійними російськими обстрілами.



«По місту б'ють FPV-дрони, ствольна артилерія, керовані авіабомби. Менше 10 авіабомб на місто ворог майже не скидає. Ворог обстрілює скупчення людей: де отримують гуманітарну допомогу, де приїжджають по будівельні матеріали. Окупанти FPV-дронами та ствольною артилерією контролюють усі під'їзні шляхи. У Костянтинівці зараз немає газопостачання, водопостачання та електропостачання. Ворог там знищив усі об’єкти критичної інфраструктури», – розповів начальник ОВА.

Нагадаємо, що 16 вересня російські війська вдарили по місту Лиман на Донеччині, внаслідок чого загорівся магазин і є поранена.