17 вересня 2025, 15:17

РФ відмовилася від Європейської конвенції проти катувань

Держдума РФ. Ілюстративне фото Держдума РФ. Ілюстративне фото

Держдума РФ на пленарному засіданні схвалила закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням та іншим формам нелюдського або принижуючого гідність поводження та покарання. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на офіційний сайт парламенту.

«Денонсувати Європейську конвенцію із запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, а також протоколи до неї, підписані від імені Російської Федерації в Страсбурзі 28 лютого 1996 року», — йдеться в документі.

За словами депутатів, відмова від участі у конвенції нібито не вплине на рівень захисту у цій сфері, оскільки необхідні гарантії закріплені у національному законодавстві.

Нагадаємо, законопроєкт було внесено президентом РФ Володимиром Путіним. Він запропонував денонсувати саму конвенцію від 26 листопада 1987 року, і навіть два протоколи до неї, підписані Росією 1996 року.

Після виходу Росії з Конвенції міжнародний контроль за дотриманням правил поводження із ув'язненими та затриманими перестає діяти. Скарги громадян більше не розглядатимуться Європейським комітетом щодо запобігання катуванням.

 

