Російська авіація масовано атакувала Костянтинівку: у місті багато пошкоджених будинків

Наслідки атаки на Костянтинівку. Фото: Костянтинівська МВА

17 вересня російська авіація скинула авіабомби ФАБ-250 з УМПК на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені понад 10 будинків. Зруйнувалася будівля дитячо-юнацької спортивної школи, яка виконувала важливу гуманітарну функцію. Тут жителі громади отримували допомогу у вигляді будівельних матеріалів для відновлення власних будинків.



Пізніше зафіксували ще два удари по місту авіабомбами ФАБ-250. Пошкоджені близько 10 багатоповерхових будинків.

Нагадаємо, що російські війська артилерією та дронами контролюють усі під'їзні шляхи у Костянтинівці.