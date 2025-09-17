Російські війська перекидають техніку та ППО до Сирії

Російська техніка рухається до Камишли. Фото: Syria TV

Росія продовжує зміцнювати свої позиції на північному сході Сирії. У місті Камишли фіксується активізація російських військових, яка виходить за межі звичайного патрулювання. Про це пише Syria TV.



Місцеві джерела зазначають, що на російській базі в аеропорту Камишли ведуться масштабні зміни: завозиться нове обладнання, розширюється штаб та створюються додаткові житлові приміщення для військовослужбовців. Пересування військ супроводжувалися польотами гелікоптерів над регіоном, що свідчить про посилення військової присутності Москви.



Видання зазначає, що, за словами джерела, знайомого із ситуацією, на базу перекинуто додаткові підрозділи, вертольоти, станції радіолокації та системи протиповітряної оборони. Крім того, останніми днями з авіабази Хмеймім неодноразово прибували транспортні літаки з боєприпасами та постачанням.



Співрозмовник підкреслив, що те, що відбувається, не можна розглядати як планове розгортання сил: йдеться про масштабне військове перегрупування, яке відображає намір Росії відновити роль ключового гравця на північному сході Сирії.

