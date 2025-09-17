До України з окупації вдалося повернути 16 дітей

До України з окупованої території вдалося вивести ще 16 українських дітей. Це стало можливо завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Про це повідомив голова ВП Андрій Єрмак.



«У рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій. Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового, мирного життя», — уточнив він.



Єрмак розповів деякі історії.



За його словами, 15-річна дівчинка виїхала з окупації разом із тіткою. Її батьків та старшого брата засудили до багаторічних термінів у колонії у сфабрикованих справах.



Також Єрмак розповів про двох сестер, вони втратили будинок та всі речі після пожежі. Майже три роки з дому не виходила родина, чоловік із дружиною боялися, що окупанти можуть забрати їхніх дітей. За попередньою інформацією, 10-річного хлопчика окупаційна служба опіки намагалася відібрати у рідних батьків.

Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути ще одну дитину з окупованої території. Йдеться про 17-річного підлітка.

