Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

З'явилося відео знищення російських військових на Курському напрямку

17 вересня 2025, 16:15

З'явилося відео знищення російських військових на Курському напрямку

Кадр із відео Кадр із відео

На Курському напрямку прикордонники бригади «Сталевий кордон» завдали ударів по російським загарбникам та їх укриттям. Відео опублікувала Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Зазначається, що аеророзвідка виявила та знищила штурмовиків російських військ, які рухалися у бік українських позицій.

Крім того, бійці уразили замасковану антену противника і прямо вглиб окупаційного укриття, знищивши все, що було всередині.

Раніше повідомлялося, що російська влада запускає нову хвилю мобілізації у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, готуючись до осіннього призову 2025 року.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна Україна Прикордонники Курський напрямок
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:54
В окупованому Мелітополі загарбники запускають нову хвилю мобілізації
12:55
Печиво з Кремлем, ведмедем та териконами виготовили на окупованій Донеччині
11:45
ТОТ Херсонщини залишилися без палива — ситуація критична
11:02
В армії РФ калічать солдатів за втечу з фронту — ГУР
10:51
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: над містом підіймається дим
16:59
Путін онлайн «відкрив» у Волновасі та Маріуполі лабораторії гігієни та епідеміології
15:56
Гори відходів та вибухи балонів: реальність мешканців Луганщини та Донеччини під окупацією
15:55
Окупанти заборонять школярам ТОТ месенджери, крім «MAX»
13:13
В окупованій Донецькій області штрафують за «неправильне сміття»
09:32
ЗСУ підтвердили ураження командних пунктів армії РФ у Донецькій області
15:49
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:43
Мільярди на воду Донбасу зникли: розслідування про корупцію в РФ
14:48
Окупанти з «ЛНР» «судять» ще двох бійців «Азову»
15:38
У Сіверськодонецьку пролунав вибух і серія детонацій: спалахнув дах житлового будинку
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
14:20
В окупованому Донецьку з 13 вересня закриють рух по головному мосту
09:29
На окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді: шахти припиняють видобуток – ОВА
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
усі новини
16:35
Європарламент відкриває постійне представництво у Києві
16:27
Російського режисера Михалкова викрили у використанні джета олігарха-втікача Курченка
16:17
У Литві на кордоні з РФ для дітей та дорослих відкрили школу дронів
16:15
З'явилося відео знищення російських військових на Курському напрямку
15:48
До України з окупації вдалося повернути 16 дітей
15:48
Російські війська перекидають техніку та ППО до Сирії
15:45
У прифронтовому Покровську знайшли сім'ю, про яку всі забули: 10-річний хлопчик доглядав братів під обстрілами
15:38
Дрони атакували Бєлгород: пошкоджена будівля уряду регіону
15:20
Російська авіація масовано атакувала Костянтинівку: у місті багато пошкоджених будинків
15:17
РФ відмовилася від Європейської конвенції проти катувань
15:11
У Костянтинівці триває евакуація: за добу вивезли ще 6 людей
15:05
Російські війська артилерією та дронами контролюють усі під'їзні шляхи у Костянтинівці – ОВА
13:57
Російські війська вдарили по Лиману: загорівся магазин, є поранена
13:54
В окупованому Мелітополі загарбники запускають нову хвилю мобілізації
13:31
Канцлер Німеччини звинуватив очільника Кремля у дестабілізації Європи
12:55
Печиво з Кремлем, ведмедем та териконами виготовили на окупованій Донеччині
12:41
Селище Новодонецьке потрапило під обстріл: серед поранених є дитина
12:32
Росія намагається збивати БПЛА на Як-52 з гвинтівкою у фюзеляжі
12:16
Лікарня у Дружківці була атакована ударними дронами росіян
12:12
РФ вдарила по Святогірську з РСЗВ «Смерч», а по Костянтинівці скинула бомби: поліція показала наслідки
усі новини
ВІДЕО
Кадр із відео З'явилося відео знищення російських військових на Курському напрямку
17 вересня, 16:15
Боротьба з БПЛА у РФ. Росія намагається збивати БПЛА на Як-52 з гвинтівкою у фюзеляжі
17 вересня, 12:32
Дим після вибухів в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі В окупованому Донецьку пролунали вибухи: над містом підіймається дим
17 вересня, 10:51
«Каскад» потрапив у полон патрульної поліції й не міг у це повірити. ЗСУ взяли в полон прибічника головоріза «Джамбо» з ПВК «Вагнер»
17 вересня, 10:20
Диверсія на залізничному вузлі на околицях Єкатеринбурга. Партизани паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом
17 вересня, 09:26
Удар по укріпленню окупантів на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами знищили укріплення російських військ на Краматорському напрямку: кадри
17 вересня, 09:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір