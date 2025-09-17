З'явилося відео знищення російських військових на Курському напрямку

Кадр із відео

На Курському напрямку прикордонники бригади «Сталевий кордон» завдали ударів по російським загарбникам та їх укриттям. Відео опублікувала Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Зазначається, що аеророзвідка виявила та знищила штурмовиків російських військ, які рухалися у бік українських позицій.

Крім того, бійці уразили замасковану антену противника і прямо вглиб окупаційного укриття, знищивши все, що було всередині.

Раніше повідомлялося, що російська влада запускає нову хвилю мобілізації у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, готуючись до осіннього призову 2025 року.