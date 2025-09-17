Міністерство оборони Литви відкрило на кордоні з Росією першу з дев'яти шкіл по всій країні, де дітей від 10 років і дорослих навчать управляти, збирати та програмувати безпілотники. Про це повідомляє видання Reuters.



«Йдеться про нарощування оборонного потенціалу, до чого Литва ставиться дуже серйозно, живучи по сусідству з Росією та Білоруссю», — зазначив заступник міністра оборони Томаш Годляускас.



Дітей навчать керувати літальними апаратами, квадрокоптерами та однокрилими дронами.



У школі Таураге, у 20 км від Калінінградської області Росії, діти практикувалися у віртуальних польотах на комп'ютерах. Школярі на полігоні під наглядом вчителів тренувалися запускати міні-дрони.



«Діти сповнені ентузіазму», — сказала їхня вчителька.



Раніше ми писали, що збройовий концерн «Калашников», розташований у російській столиці, шукає нових співробітників серед школярів віком від 16 років. Їм пропонують «літній підробіток».

