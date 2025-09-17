Російського режисера Михалкова викрили у використанні джета олігарха-втікача Курченка

Микита Михалков. Фото: belta.by

Режисера Микиту Міхалкова пов'язали із «гаманцем Януковича» Сергієм Курченком. Про це йдеться у розслідуванні Еxplainer.



Розслідування Explainer стверджує, що Михалков неодноразово користувався бізнес-джетом Bombardier Challenger 850, який пов'язують із Курченком. Літак вартістю близько 30 млн доларів раніше був зареєстрований у Вануату, але у 2020 році отримав російський номер RA-67244.



За даними Flightradar, борт регулярно літає до Туреччини, ОАЕ та Катару, а в Росії часто приземляється в Сочі. Explainer зафіксував понад десять випадків, коли ним користувався Михалков — у тому числі для польотів у Ташкент, Актау, Бішкек та Стамбул.

Хто такий Курченко

Сергій Курченко був одним із найпомітніших українських бізнесменів до подій Майдану 2014 року. Йому належали група компаній «Газ Україна», футбольний клуб «Металіст» та медіахолдинг UMH Group (Forbes Україна, NRJ-Україна, Korrespondent.net та інші). Також Курченко мав власний «Брокбізнесбанк». ЗМІ називали його «гаманцем Януковича», оскільки він скуповував активи на користь тодішнього президента України.



Після втечі Віктора Януковича до Росії країну залишив і сам Курченко. В Україні його звинуватили в розкраданні майна «Укргазвидобування» на суму понад 1 млрд гривень та завданні збитків «Нафтогазу» на 1,6 млрд доларів. Бізнесмен опинився у розшуку по лінії Інтерполу та під санкціями ЄС, США та Канади, але в Росії влаштувався на Рубльовці.



Пізніше він отримав контроль за промисловими підприємствами на окупованій території Донецької області. Однак відносини з місцевим керівництвом виявилися конфліктними: ексглава «ДНР» Олександр Захарченко навіть заявляв про конфіскацію коштів Курченка. Проте у 2017 році Москві було вирішено передати підприємства на захопленій території Донбасу саме під його управління.



Після загибелі Захарченка у 2018 році частина його соратників прямо вказувала на можливу причетність Курченка. Про його роль у конфлікті писав і колишній радник Захарченка Олександр Казаков.

Хто такий Михалков

Микита Міхалков — російський режисер, актор та продюсер, лауреат премії «Оскар» за фільм «Втомлені сонцем». Михалков давно та публічно підтримує режим Володимира Путіна.

З початку повномасштабного вторгнення Росії він виступає за війну проти України, називаючи її «священною» та виправдовуючи агресію необхідністю «боротьби із Заходом». У своїх виступах та авторській програмі «Бесогон ТВ» Міхалков поширює кремлівську пропаганду, дискредитує Україну та Захід, виправдовує воєнні злочини.

Він підтримав анексію Криму та з 2014 року займає відверто антиукраїнську позицію. Після 2022 року Михалков став одним із головних «культурних рупорів» російської агресії, регулярно виступаючи із заявами на підтримку армії РФ.