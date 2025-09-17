Європарламент відкриває постійне представництво у Києві

Президент Європарламенту Роберта Метсола. Фото з відкритих джерел

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола під час виступу у Верховній Раді України оголосила про відкриття у Києві постійного представництва ЄП. Про це повідомляє «Європейська правда».



Вона наголосила, що і Європа, і Україна завжди прагнули миру, однак він має бути «справжнім і міцним». «Саме тому ми продовжуємо наполягати на гарантіях безпеки», — заявила єврочиновниця.



За її словами, Європарламент зберігає тиск на Росію і готує 19 пакет санкцій. Серед заходів — відмова від російського газу та нафти, а також прискорене обговорення питань, пов'язаних із «тіньовим флотом» РФ. Метсола також наголосила, що процес вступу України до Європейського союзу сам собою стане гарантією її безпеки.

«Ми відкриваємо Постійне представництво Європейського парламенту прямо тут, у Києві, щоб щодня бути поряд з Україною і працювати разом», — сказала вона.

