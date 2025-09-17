Донецька ОВА виділила близько 77 мільйонів для ЗСУ з бюджету

На оборону Донеччини направили ще 77 мільйонів гривень. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 17 вересня провів засідання Ради оборони Донецької області. На зустрічі було вирішено направити з міського бюджету близько 77 мільйонів гривень Силам оборони України для придбання коштів РЕБ, БПЛА та fpv-дронів. Про це він написав у телеграм.



Крім цього, за його словами, додаткове фінансування на оборонні потреби одержала черкаська громада.



«Допомога армії, оборона наших населених пунктів та збереження життя людей – головні напрямки роботи сьогодні», – уточнив він.



Раніше ми писали, що у серпні на засіданні Ради оборони Донецької області було вирішено направити українським військовим 64 мільйони гривень для придбання коштів РЕБ, БПЛА та fpv-дронів.

