Покровськ – центр наступу РФ: туди перекинули морську піхоту, яка вже почала атакувати – британська розвідка

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Місто Покровськ Донецької області залишається центром російських наступальних операцій. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.



Покровськ є логістичним центром та важливим оборонним вузлом, що стримує просування військ РФ на Донеччині – до міст Краматорськ та Слов'янськ, які також є цілями росіян.



Основні підрозділи російської морської піхоти перекинули з Курської та Сумської областей на напрямок Покровськ-Добропілля, де вони почали вести наступальні дії невеликими групами.

Нагадаємо, що у DeepState розповіли про ситуацію у Серебрянському лісі та селищі Ямпіль на Донеччині, які намагається окупувати Росія.