Окупанти сфабрикували справу проти громадянки України за службу у полку «Азов»

17 вересня 2025, 17:19

Окупаційні структури у Луганську оголосили про спрямування до суду справи проти 38-річної громадянки України Ольги Денисової. Жінку звинувачують в «участі у терористичній спільноті» — так російське слідство називає полк «Азов».

За версією «прокуратури ЛНР», у січні 2022 року Денисова нібито добровільно вступила до лав «Азова» у селі Урзуф Донецької області та брала участь у боях проти російських військ та їх підконтрольних формувань. Окупаційна влада стверджує, що обвинувальний висновок вже затверджено і справа направлена до Південного окружного військового суду РФ.

Україна та міжнародна спільнота неодноразово наголошували, що подібні процеси на тимчасово окупованих територіях не мають законної сили та кваліфікуються як військові злочини без терміну давності.

Нагадаємо, Луганською обласною прокуратурою розслідується вже 104 кримінальні провадження за фактами 520 військових злочинів, і встановлено, що від дій російських військових та окупаційної адміністрації в Луганській області загинуло не менше 704 цивільних жителів.

Місця
Донбас Луганськ
Інше
фейкові суди окупована територія Луганщини терор
