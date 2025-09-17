Бої в Покровську: росіяни атакують уздовж вулиці Привольна

Покровськ. Фото: 155 ОМБр

У Покровську росіяни тиснуть з боку Леонтовичів, атакуючи вздовж вулиці Привольна і через трасу М30. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу з позивним «Мучной».



За його словами, час від часу ворожі групи намагаються прослизнути безпосередньо в місто. Відомі випадки, коли вони закріплювалися в південно-західному секторі, а також просувалися через дачні масиви в напрямку багатоповерхової забудови.

Крім того, окупанти тримають під контролем основні логістичні підходи, що ускладнює рух української техніки — її відразу помічають і обстрілюють.



Під прицільний вогонь ворога потрапляють і артилерійські розрахунки, і легкий транспорт. Ситуація в Покровську залишається вкрай напруженою.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Покровськ — центр наступу РФ, туди перекинули морську піхоту, яка вже почала атакувати.