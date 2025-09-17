Близький соратник Путіна добровільно залишає Кремль

Ілюстративне фото

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який довгі роки працював поруч із Володимиром Путіним, прийняв рішення добровільно залишити свою посаду. Про це 17 вересня повідомив російський політолог Аркадій Дубнов, пославшись на інформовані джерела.



Козак, якому зараз 66 років, вважається давнім соратником Путіна — їхня співпраця розпочалася ще на початку 1990-х. У 2020 році, після 12 років на посаді віце-прем'єра, він перейшов до адміністрації президента і займався питаннями взаємодії з країнами СНД.

За словами Дубнова, 21 лютого 2022 року, на засіданні Ради безпеки Козак став єдиним, хто відкрито виступив проти воєнного сценарію щодо України. Його виступ тривав близько 40 хвилин, проте до офіційної стенограми та телевізійної версії засідання воно не потрапило. У перші дні війни він намагався організувати переговори із Києвом, але вони завершилися безрезультатно.

Політолог зазначив, що Козак пропонував Путіну низку реформ, у тому числі в судовій системі, проте всі ініціативи було відхилено. Цього року кураторство пострадянського простору фактично перейшло до Сергія Кирієнка. За свідченнями людей з оточення Козака, він боляче сприймав свою причетність до того, що відбувається, і, незважаючи на обіцянки посади полпреда в Північно-Західному федеральному окрузі, прийняв рішення залишити державну службу.

«Якщо інформацію про звільнення Козака буде офіційно підтверджено, це стане унікальним випадком для путінської вертикалі влади: такий високопосадовець йде з власної волі», — підкреслив Дубнов.