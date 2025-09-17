Дніпро атакували дрони-камікадзе, цілий день по Дніпропетровщині били артилерією

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 17 вересня, армія РФ атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією. У Дніпрі після удару БПЛА спалахнули пожежі, у небі над містом здійнявся густий чорний дим. Наслідки обстрілу уточнюються.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж



Цілий день під вогнем перебувала Нікопольщина. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, супермаркет, магазин та відділення пошти. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

У Межевській та Покровській громадах Синельниківського району удари завдавалися дронами та коригованими авіабомбами. В результаті зайнялися два будинки та сільгосппідприємство, постраждали автомобілі та газопровід.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, російські війська артилерією та дронами контролюють усі під'їзні шляхи у Костянтинівці.