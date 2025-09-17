Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Зеленський: Росія готує ще два наступи проти України

17 вересня 2025, 21:04

РФ готує ще два настання проти України. Скріншот РФ готує ще два настання проти України. Скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ще два масштабні наступи проти України. Про це він розповів в інтерв'ю Sky News, опублікованому на YouTube каналі Офісу президента.

За словами Зеленського, раніше Росія вже зробила три наступальні кампанії, кожна з яких завершилася провалом. «Росіянам не вдалося досягти цілей ні на сході України, ні на інших напрямках, включаючи плани захоплення Сум», — зазначив глава держави.

Він наголосив, що заяви РФ про «легке захоплення Сум» є брехнею та маніпуляцією. Зеленський нагадав і про невдалу спробу взяти Київ за три дні 2022 року, коли Україна виявилася майже непідготовленою до повномасштабного вторгнення.

Президент додав, що російська армія зазнає значних втрат у живій силі та техніці, що серйозно ускладнює її становище. Водночас він наголосив: для успішного відбиття нових атак Україна потребує продовження військової та фінансової підтримки від союзників.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку дрібні групи противника пробираються до околиць населеного пункту, маскуючись під мирних жителів і водночас ведучи вогонь з автоматичної зброї.

18:28
Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим
17:19
Окупанти сфабрикували справу проти громадянки України за службу у полку «Азов»
13:54
В окупованому Мелітополі загарбники запускають нову хвилю мобілізації
12:55
Печиво з Кремлем, ведмедем та териконами виготовили на окупованій Донеччині
11:45
ТОТ Херсонщини залишилися без палива — ситуація критична
11:02
В армії РФ калічать солдатів за втечу з фронту — ГУР
10:51
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: над містом підіймається дим
16:59
Путін онлайн «відкрив» у Волновасі та Маріуполі лабораторії гігієни та епідеміології
15:56
Гори відходів та вибухи балонів: реальність мешканців Луганщини та Донеччини під окупацією
15:55
Окупанти заборонять школярам ТОТ месенджери, крім «MAX»
13:13
В окупованій Донецькій області штрафують за «неправильне сміття»
09:32
ЗСУ підтвердили ураження командних пунктів армії РФ у Донецькій області
15:49
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:43
Мільярди на воду Донбасу зникли: розслідування про корупцію в РФ
14:48
Окупанти з «ЛНР» «судять» ще двох бійців «Азову»
15:38
У Сіверськодонецьку пролунав вибух і серія детонацій: спалахнув дах житлового будинку
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
14:20
В окупованому Донецьку з 13 вересня закриють рух по головному мосту
09:29
На окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді: шахти припиняють видобуток – ОВА
22:49
У Тернополі п'яний співробітник ТЦК влаштував погоню та пошкодив автомобілі
22:08
Кабмін розширив підтримку для ВПО та ветеранів: житло, медицина та спортивні протези
21:04
20:46
Окупанти у цивільному: РФ намагається закріпитися в Ямполі диверсійними групами
20:02
Дніпро атакували дрони-камікадзе, цілий день по Дніпропетровщині били артилерією
18:51
Близький соратник Путіна добровільно залишає Кремль
18:38
Бої в Покровську: росіяни атакують уздовж вулиці Привольна
18:28
Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим
17:37
МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбою HAMMER по скупченню окупантів
17:19
Окупанти сфабрикували справу проти громадянки України за службу у полку «Азов»
17:03
У Дружківці через атаку російського дрону постраждала жінка в районі супермаркету
16:55
Донецька ОВА виділила близько 77 мільйонів для ЗСУ з бюджету
16:47
Покровськ – центр наступу РФ: туди перекинули морську піхоту, яка вже почала атакувати – британська розвідка
16:35
Європарламент відкриває постійне представництво у Києві
16:27
Російського режисера Михалкова викрили у використанні джета олігарха-втікача Курченка
16:17
У Литві на кордоні з РФ для дітей та дорослих відкрили школу дронів
16:15
З'явилося відео знищення російських військових на Курському напрямку
15:48
До України з окупації вдалося повернути 16 дітей
15:48
Російські війська перекидають техніку та ППО до Сирії
15:45
У прифронтовому Покровську знайшли сім'ю, про яку всі забули: 10-річний хлопчик доглядав братів під обстрілами
Затримання п'яного працівника ТЦК. Скріншот У Тернополі п'яний співробітник ТЦК влаштував погоню та пошкодив автомобілі
17 вересня, 22:49
Окупанти у цивільному. Скріншот Окупанти у цивільному: РФ намагається закріпитися в Ямполі диверсійними групами
17 вересня, 20:46
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА Дніпро атакували дрони-камікадзе, цілий день по Дніпропетровщині били артилерією
17 вересня, 20:02
Пожежа у Луганську. Скріншот Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим
17 вересня, 18:28
Момент удару AASM HAMMER по ЗС РФ. МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбою HAMMER по скупченню окупантів
17 вересня, 17:37

