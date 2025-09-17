Зеленський: Росія готує ще два наступи проти України

РФ готує ще два настання проти України. Скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ще два масштабні наступи проти України. Про це він розповів в інтерв'ю Sky News, опублікованому на YouTube каналі Офісу президента.

За словами Зеленського, раніше Росія вже зробила три наступальні кампанії, кожна з яких завершилася провалом. «Росіянам не вдалося досягти цілей ні на сході України, ні на інших напрямках, включаючи плани захоплення Сум», — зазначив глава держави.

Він наголосив, що заяви РФ про «легке захоплення Сум» є брехнею та маніпуляцією. Зеленський нагадав і про невдалу спробу взяти Київ за три дні 2022 року, коли Україна виявилася майже непідготовленою до повномасштабного вторгнення.



Президент додав, що російська армія зазнає значних втрат у живій силі та техніці, що серйозно ускладнює її становище. Водночас він наголосив: для успішного відбиття нових атак Україна потребує продовження військової та фінансової підтримки від союзників.

