Кабмін розширив підтримку для ВПО та ветеранів: житло, медицина та спортивні протези

Транзитний центр для переселенців. Фото: Дніпропетровська ОВА

В Україні ліквідували Міжвідомчу робочу групу з питань відшкодування збитків, завданих тимчасовою окупацією частини територій. Про це повідомив представник КМУ Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу.

Крім того, низка сьогоднішніх рішень Кабміну стосувалася внутрішньо переміщених осіб (ВПЗ). Переселенці після евакуації зможуть отримати медичну консультацію у місцях тимчасового проживання. За потреби їм нададуть до 30 днів лікування в медустанові. Запроваджено нову соціальну послугу проживання для ВПО з числа маломобільних груп. Організації, які приймають таких людей, зобов'язані не лише надати місце для проживання, а й допомагати у веденні побуту. Фінансування здійснюється спільно державою та громадами, з яких було евакуйовано громадян.



Держава виділила субвенції місцевим органам влади на будівництво, відновлення та переобладнання приміщень для ВПО. Важлива умова — житло має бути доступним для маломобільних категорій населення. Для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей витрати будуть покриті на 100% за рахунок субвенції, для інших до 60% покриває держава, а 40% — місцеві бюджети та інші джерела.



Тепер українські цивільні, які пройшли через російський полон, зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родича чи довіреної особи. Ветеранам більше не потрібно перебувати у спортивних організаціях чи брати участь в офіційних змаганнях, щоб здобути спортивний протез. Тепер його можна оформити для тренувань, реабілітації та особистих потреб без зайвих бюрократичних процедур.

Нагадаємо, переселенці зможуть розраховувати на «сьому» виплату та підтримку взимку.