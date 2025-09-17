Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Кабмін розширив підтримку для ВПО та ветеранів: житло, медицина та спортивні протези

17 вересня 2025, 22:08

Кабмін розширив підтримку для ВПО та ветеранів: житло, медицина та спортивні протези

Транзитний центр для переселенців. Фото: Дніпропетровська ОВА Транзитний центр для переселенців. Фото: Дніпропетровська ОВА

В Україні ліквідували Міжвідомчу робочу групу з питань відшкодування збитків, завданих тимчасовою окупацією частини територій. Про це повідомив представник КМУ Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу.

Крім того, низка сьогоднішніх рішень Кабміну стосувалася внутрішньо переміщених осіб (ВПЗ). Переселенці після евакуації зможуть отримати медичну консультацію у місцях тимчасового проживання. За потреби їм нададуть до 30 днів лікування в медустанові. Запроваджено нову соціальну послугу проживання для ВПО з числа маломобільних груп. Організації, які приймають таких людей, зобов'язані не лише надати місце для проживання, а й допомагати у веденні побуту. Фінансування здійснюється спільно державою та громадами, з яких було евакуйовано громадян.

Держава виділила субвенції місцевим органам влади на будівництво, відновлення та переобладнання приміщень для ВПО. Важлива умова — житло має бути доступним для маломобільних категорій населення. Для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей витрати будуть покриті на 100% за рахунок субвенції, для інших до 60% покриває держава, а 40% — місцеві бюджети та інші джерела.

Тепер українські цивільні, які пройшли через російський полон, зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родича чи довіреної особи. Ветеранам більше не потрібно перебувати у спортивних організаціях чи брати участь в офіційних змаганнях, щоб здобути спортивний протез. Тепер його можна оформити для тренувань, реабілітації та особистих потреб без зайвих бюрократичних процедур.

Нагадаємо, переселенці зможуть розраховувати на «сьому» виплату та підтримку взимку.

ТЕГИ

Інше
Ветерани маломобільні люди підтримка ВПО
Організації
кабмін
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:28
Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим
17:19
Окупанти сфабрикували справу проти громадянки України за службу у полку «Азов»
13:54
В окупованому Мелітополі загарбники запускають нову хвилю мобілізації
12:55
Печиво з Кремлем, ведмедем та териконами виготовили на окупованій Донеччині
11:45
ТОТ Херсонщини залишилися без палива — ситуація критична
11:02
В армії РФ калічать солдатів за втечу з фронту — ГУР
10:51
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: над містом підіймається дим
16:59
Путін онлайн «відкрив» у Волновасі та Маріуполі лабораторії гігієни та епідеміології
15:56
Гори відходів та вибухи балонів: реальність мешканців Луганщини та Донеччини під окупацією
15:55
Окупанти заборонять школярам ТОТ месенджери, крім «MAX»
13:13
В окупованій Донецькій області штрафують за «неправильне сміття»
09:32
ЗСУ підтвердили ураження командних пунктів армії РФ у Донецькій області
15:49
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:43
Мільярди на воду Донбасу зникли: розслідування про корупцію в РФ
14:48
Окупанти з «ЛНР» «судять» ще двох бійців «Азову»
15:38
У Сіверськодонецьку пролунав вибух і серія детонацій: спалахнув дах житлового будинку
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
14:20
В окупованому Донецьку з 13 вересня закриють рух по головному мосту
09:29
На окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді: шахти припиняють видобуток – ОВА
усі новини
22:49
У Тернополі п'яний співробітник ТЦК влаштував погоню та пошкодив автомобілі
22:08
Кабмін розширив підтримку для ВПО та ветеранів: житло, медицина та спортивні протези
21:04
Зеленський: Росія готує ще два наступи проти України
20:46
Окупанти у цивільному: РФ намагається закріпитися в Ямполі диверсійними групами
20:02
Дніпро атакували дрони-камікадзе, цілий день по Дніпропетровщині били артилерією
18:51
Близький соратник Путіна добровільно залишає Кремль
18:38
Бої в Покровську: росіяни атакують уздовж вулиці Привольна
18:28
Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим
17:37
МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбою HAMMER по скупченню окупантів
17:19
Окупанти сфабрикували справу проти громадянки України за службу у полку «Азов»
17:03
У Дружківці через атаку російського дрону постраждала жінка в районі супермаркету
16:55
Донецька ОВА виділила близько 77 мільйонів для ЗСУ з бюджету
16:47
Покровськ – центр наступу РФ: туди перекинули морську піхоту, яка вже почала атакувати – британська розвідка
16:35
Європарламент відкриває постійне представництво у Києві
16:27
Російського режисера Михалкова викрили у використанні джета олігарха-втікача Курченка
16:17
У Литві на кордоні з РФ для дітей та дорослих відкрили школу дронів
16:15
З'явилося відео знищення російських військових на Курському напрямку
15:48
До України з окупації вдалося повернути 16 дітей
15:48
Російські війська перекидають техніку та ППО до Сирії
15:45
У прифронтовому Покровську знайшли сім'ю, про яку всі забули: 10-річний хлопчик доглядав братів під обстрілами
усі новини
ВІДЕО
Затримання п'яного працівника ТЦК. Скріншот У Тернополі п'яний співробітник ТЦК влаштував погоню та пошкодив автомобілі
17 вересня, 22:49
РФ готує ще два настання проти України. Скріншот Зеленський: Росія готує ще два наступи проти України
17 вересня, 21:04
Окупанти у цивільному. Скріншот Окупанти у цивільному: РФ намагається закріпитися в Ямполі диверсійними групами
17 вересня, 20:46
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА Дніпро атакували дрони-камікадзе, цілий день по Дніпропетровщині били артилерією
17 вересня, 20:02
Пожежа у Луганську. Скріншот Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим
17 вересня, 18:28
Момент удару AASM HAMMER по ЗС РФ. МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбою HAMMER по скупченню окупантів
17 вересня, 17:37

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір