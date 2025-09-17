У Тернополі п'яний співробітник ТЦК влаштував погоню та пошкодив автомобілі

Затримання п'яного працівника ТЦК. Скріншот

У Тернополі 31-річний співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки влаштував п'яну гонитву. Про це відомство повідомило у Facebook.

Керуючи автомобілем Skoda, п'яний водій намагався уникнути поліції, проте на його затримання довелося задіяти шість патрульних екіпажів.



Під час руху порушник зачепив кілька машин, після чого його було зупинено та доставлено до райвідділу. За даними поліції, за кілька годин до переслідування чоловік уже став винуватцем двох дорожньо-транспортних пригод.