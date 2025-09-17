Переселенці зможуть розраховувати на «сьому» виплату та підтримку взимку — деталі

Кабінет міністрів України розширив програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, уряд передбачив додаткову одноразову виплату у розмірі 2 тисяч гривень до допомоги на проживання для переселенців, які безперервно працювали протягом шести місяців.



«Підтримка працевлаштування ВПО. Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 тисяч гривень до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду», — написала Свириденко у Телеграм-каналі за підсумками засідання уряду.



Крім того, переселенці, які отримують пільги або житлові субсидії та не отримали допомоги від міжнародних організацій, у тому числі на прифронтових територіях, зможуть закупити тверде паливо на зиму.



«Середній розмір виплат сягатиме 8 тисяч гривень. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тисячі домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні», — додала прем'єрка.



Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що зміни внесено до порядку надання допомоги переселенцям. Наразі передбачено додаткову «сьому» виплату для тих, хто після переміщення продовжив працювати, працевлаштувався або зареєструвався як ФОП і зберігав доходи весь шестимісячний період.



У Міністерстві соціальної політики зазначили, що мета цієї ініціативи — стимулювати працевлаштування та самозайнятість переселенців працездатного віку.

Як повідомлялося, 10 вересня в рамках програми «Оселя» почав діяти новий механізм компенсацій для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів. Держава готова покрити 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні.