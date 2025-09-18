Командування ВДВ РФ жене операторів БПЛА за збитими дронами

Російські військові йдуть в «сіру зону» за збитими дронами на Запорізькому напрямку. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ.

На Запорізькому напрямку фіксується критична нестача безпілотників у російських військових. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними 108-го десантно-штурмового полку, командування змушує операторів БПЛА йти в «сіру зону» і забирати збиті або придушені дрони.

Тих, хто відмовився виконувати такі накази, залякують переведенням до піхоти. В результаті такої практики вже загинули щонайменше троє військовослужбовців: двох знищили FPV-дрони, третій підірвався на міні.



При цьому командування відмовилося організувати евакуацію до небезпечної зони, що могло б врятувати життя.