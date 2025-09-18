Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Командування ВДВ РФ жене операторів БПЛА за збитими дронами

18 вересня 2025, 08:22

Командування ВДВ РФ жене операторів БПЛА за збитими дронами

Російські військові йдуть в «сіру зону» за збитими дронами на Запорізькому напрямку. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ. Російські військові йдуть в «сіру зону» за збитими дронами на Запорізькому напрямку. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ.

На Запорізькому напрямку фіксується критична нестача безпілотників у російських військових. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».

За даними 108-го десантно-штурмового полку, командування змушує операторів БПЛА йти в «сіру зону» і забирати збиті або придушені дрони.

Тих, хто відмовився виконувати такі накази, залякують переведенням до піхоти. В результаті такої практики вже загинули щонайменше троє військовослужбовців: двох знищили FPV-дрони, третій підірвався на міні.

При цьому командування відмовилося організувати евакуацію до небезпечної зони, що могло б врятувати життя.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Запорізька область
Інше
Сіра зона оператори БПЛА ЗС РФ
Інше
108 ДШП
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:12
На окупованій Луганщині сталася аварія на магістральному водоводі: міста та селища залишилися без води
09:39
Судді-перебіжчики з Криму отримали по 11 та 12 років в'язниці
18:28
Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим
17:19
Окупанти сфабрикували справу проти громадянки України за службу у полку «Азов»
13:54
В окупованому Мелітополі загарбники запускають нову хвилю мобілізації
12:55
Печиво з Кремлем, ведмедем та териконами виготовили на окупованій Донеччині
11:45
ТОТ Херсонщини залишилися без палива — ситуація критична
11:02
В армії РФ калічать солдатів за втечу з фронту — ГУР
10:51
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: над містом підіймається дим
16:59
Путін онлайн «відкрив» у Волновасі та Маріуполі лабораторії гігієни та епідеміології
15:56
Гори відходів та вибухи балонів: реальність мешканців Луганщини та Донеччини під окупацією
15:55
Окупанти заборонять школярам ТОТ месенджери, крім «MAX»
13:13
В окупованій Донецькій області штрафують за «неправильне сміття»
09:32
ЗСУ підтвердили ураження командних пунктів армії РФ у Донецькій області
15:49
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:43
Мільярди на воду Донбасу зникли: розслідування про корупцію в РФ
14:48
Окупанти з «ЛНР» «судять» ще двох бійців «Азову»
15:38
У Сіверськодонецьку пролунав вибух і серія детонацій: спалахнув дах житлового будинку
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
усі новини
11:22
Російський FPV-дрон пошкодив Abrams ЗСУ в Сумській області
11:12
На окупованій Луганщині сталася аварія на магістральному водоводі: міста та селища залишилися без води
10:53
Через російську атаку на АЗС у Полтавській області постраждали шестеро людей
10:53
НАБУ оголосило у розшук екснардепа з Партії регіонів
10:37
Українська армія просунулася поблизу Часового Яру – ISW
10:30
Су-27 скинув GBU-62 по складу і силам РФ в Донецькій області
10:25
Вранці Дружківка зазнала масованої атаки російських дронів
10:05
Віце-прем'єр Польщі прибув до Києва для переговорів щодо підтримки України
09:48
ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М2» вартістю 25 мільйонів доларів
09:44
ФСБ Росії прозвітувала про запобігання замаху на директора оборонного підприємства
09:39
ЗСУ відбили масовану атаку дронів вночі 18 вересня
09:39
Судді-перебіжчики з Криму отримали по 11 та 12 років в'язниці
09:28
На Добропільському напрямку вдвічі зросла інтенсивність російських штурмів – ЗСУ
09:08
Російські війська просунулися під Куп'янськом – DeepState
09:04
У Київській області — пожежі після нічної атаки дронів
09:03
Російські дрони атакували залізницю на Полтавщині: затримуються потяги
08:32
Росія вбила двох жителів Донеччини, ще 11 поранено
08:22
Командування ВДВ РФ жене операторів БПЛА за збитими дронами
22:49
У Тернополі п'яний співробітник ТЦК влаштував погоню та пошкодив автомобілі
22:08
Кабмін розширив підтримку для ВПО та ветеранів: житло, медицина та спортивні протези
усі новини
ВІДЕО
Танк ЗСУ в антидроновому коридорі на Сумщині. Російський FPV-дрон пошкодив Abrams ЗСУ в Сумській області
18 вересня, 11:22
Удар Су-27 по росіянах у Донецькій області. Су-27 скинув GBU-62 по складу і силам РФ в Донецькій області
18 вересня, 10:30
Удар по російській системі ППО «Бук-М2» на Східному напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М2» вартістю 25 мільйонів доларів
18 вересня, 09:48
У російському Санкт-Петербурзі затримали переодягненого у бабусю чоловіка, який нібито намагався закласти вибуховий пристрій під автомобіль директора оборонного підприємства. Фото: Baza ФСБ Росії прозвітувала про запобігання замаху на директора оборонного підприємства
18 вересня, 09:44
Скріншот Судді-перебіжчики з Криму отримали по 11 та 12 років в'язниці
18 вересня, 09:39
Затримання п'яного працівника ТЦК. Скріншот У Тернополі п'яний співробітник ТЦК влаштував погоню та пошкодив автомобілі
17 вересня, 22:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір