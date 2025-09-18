Російські дрони атакували залізницю на Полтавщині: затримуються потяги

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

18 вересня 2025, 09:03

Вночі 18 серпня російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

Внаслідок цього виникли пожежі, які вдалося локалізувати підрозділами ДСНС. Одна людина зазнала травм.

Через російську атаку на Полтавщині довелося змінити графіки руху приміських поїздів, розповіли в компанії Укрзалізниця.

Крім цього, у Полтавській області через тимчасове знеструмлення кількох ділянок було задіяно резервні тепловози. Затримки в русі до трьох годин мали кілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон — Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм — Львів,

№64/112 Львів — Харків, Ізюм,

№791 Кременчук — Київ.

Станом на 7:00 пошкодження локалізували, а потяги надалі рухатимуться своїм ходом.

Нагадаємо, 17 вересня російські військові також запускали ударні дрони по залізничним підстанціям. Пошкодження призвели до затримки поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках.

