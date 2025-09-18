На Добропільському напрямку вдвічі зросла інтенсивність російських штурмів – ЗСУ

Ситуація на Добропільському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Добропільському напрямку інтенсивність штурмових дій російських військ зросла вдвічі. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».



17 вересня ЗС РФ наступали на українські позиції біля сіл Русин Яр, Софіївка, Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Федорівка, Сухецьке, Полтавка, Золотий Колодязь та Новопавлівка на Донеччині.



Сили оборони України не допустили втрат позицій.

Нагадаємо, що російські війська артилерією та дронами контролюють усі під'їзні шляхи у місті Костянтинівка Донецької області.