ФСБ Росії прозвітувала про запобігання замаху на директора оборонного підприємства

У російському Санкт-Петербурзі затримали переодягненого у бабусю чоловіка, який нібито намагався закласти вибуховий пристрій під автомобіль директора оборонного підприємства. Фото: Baza

У російському Санкт-Петербурзі затримано трьох громадян РФ, які нібито за завданням українських спецслужб готували підрив автомобіля очільника одного з оборонних підприємств. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

За інформацією ФСБ, у Пітері затримали бабусю, яка нібито намагалася закласти бомбу під машину голови оборонного підприємства.

«Нею виявився завербований агент української розвідки», — зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що «підозрілу стареньку» помітили біля автомобіля керівника підприємства ОПК. Вона щось підклала під машину та поспішила піти. Під час затримання з'ясувалося, що «це був агент СБУ», який готував теракт. Раніше були затримані дві його спільниці.

За версією слідства, дівчата проводили розвідку за місцем проживання цілі та спостерігали за нею – робили фото та відео за допомогою велосипедів, оснащених камерами. Потім вони забрали вибухівку зі схованки на цвинтарі та передали саморобний вибуховий пристрій чоловікові. Він переодягся в одяг пенсіонерки для конспірації та спробував закласти бомбу під машину керівника оборонного підприємства, але його затримали.

«Зараз усі троє дали свідчення, з ними працюють слідчі», — йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальні справи за статтями про приготування до теракту та незаконний обіг вибухових речовин або вибухових пристроїв. Затриманим загрожує покарання до довічного позбавлення волі.