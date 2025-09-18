Судді-перебіжчики з Криму отримали по 11 та 12 років в'язниці

Скріншот

Колишні судді із Криму отримали вироки за державну зраду. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим.

Юрія Гриценка та Ольгу Павлюкову заочно засудили на 11 та 12 років позбавлення волі. Після окупації півострова вони порушили присягу і почали працювати у так званих судах окупаційної влади, сприяючи зміцненню впливу держави-агресора.



Зокрема, Гриценко обійняв посаду «судді Верховного суду Республіки Крим», а Павлюкова почала розглядати справи в окупаційному Червоногвардійському районному суді.

За даними слідства, своїми діями вони сприяли створенню та функціонуванню псевдосудових органів на окупованій території та надавали допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, в Україні затримано нардепа від ОПЗЖ у справі про державну зраду.