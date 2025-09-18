ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М2» вартістю 25 мільйонів доларів

Удар по російській системі ППО «Бук-М2» на Східному напрямку. Фото: кадр із відео

Артрозвідники 15-ї бригади артилерійської розвідки ЗСУ виявили та скоригували вогонь по самохідній пусковій установці російського багатофункціонального ЗРК середньої дальності «Бук-М2» на Східному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».



В результаті установка, яка призначена для знищення літаків, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об'єктів, знищена разом із боєкомплектом.



«Відбулася яскрава детонація боєкомплекту», – зазначили в ОСУВ «Дніпро».



Вартість цієї системи ППО – 25 мільйонів доларів.

