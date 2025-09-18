Віце-прем'єр Польщі прибув до Києва для переговорів щодо підтримки України

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш прибув до Києва. Фото: Міноборони Польщі

Віце-прем'єр та голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш прибув до Києва. Про це проінформувало польське оборонне відомство у соцмережі X.

Сьогодні Косиняк-Камиш проведе переговори із міністром оборони України Денисом Шмигалєм. Сторони обговорять питання воєнного співробітництва, підтримку України, а також ситуацію з безпекою в умовах російсько-української війни.

