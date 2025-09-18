Вранці Дружківка зазнала масованої атаки російських дронів

Ілюстративне фото

Російські дрони вранці 18 вересня масовано атакували Дружківку Краматорського району Донецької області. Про це пишуть місцеві паблики.

Під ударами опинилися лікарня, підприємство, а також житлова забудова по вулиці Кравцова.

Крім того, пошкоджено будинки по проспекту Космонавтів, 47 та 49.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, вчора, 17 вересня, близько 13:30 російські окупаційні війська атакували Дружківку FPV-дроном. Приліт був у районі магазину «Чудо-маркет» на проспекті Космонавтів. Внаслідок атаки було поранено жінку 1974 року народження. У неї множинні осколкові поранення та мінно-вибухова травма. Потерпілу госпіталізували.