Су-27 скинув GBU-62 по складу і силам РФ в Донецькій області

Український винищувач Су-27 завдав точного удару високоточною авіабомбою GBU-62 по скупченню російських військ та складу боєприпасів у Донецькій області. Відео атаки опублікували українські військові льотчики у блозі «Соняшник».
За даними WarArchive, удар був зафіксований у районі Часового Яру.
Крім того, за минулу добу авіація Сил оборони вразила два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
