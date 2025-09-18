Су-27 скинув GBU-62 по складу і силам РФ в Донецькій області

Удар Су-27 по росіянах у Донецькій області.

Український винищувач Су-27 завдав точного удару високоточною авіабомбою GBU-62 по скупченню російських військ та складу боєприпасів у Донецькій області. Відео атаки опублікували українські військові льотчики у блозі «Соняшник».



За даними WarArchive, удар був зафіксований у районі Часового Яру.



Крім того, за минулу добу авіація Сил оборони вразила два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.