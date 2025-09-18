Українська армія просунулася поблизу Часового Яру – ISW

Ситуація поблизу Часового Яру. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Краматорському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 17 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від міста Часів Яр.



За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро», на Краматорському напрямку за минулу добу російська армія атакувала, зокрема, у Часовому Яру та поблизу нього.

