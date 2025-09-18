НАБУ оголосило у розшук екснардепа з Партії регіонів

Оголошено у розшук екс-нардепа від Партії регіонів. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата від Партії регіонів. Його підозрюють у причетності до легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 мільйонів гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства Facebook.



За даними слідства, навесні 2021 року на тлі корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком «Столичний» під Києвом, остання вирішила вивести активи ринку на підконтрольні структури.



Для реалізації схеми чиновники Держгеокадастру змінили цільове призначення землі, розділили частину ділянки на дев'ять наділів по два гектари та оформили їх на заздалегідь визначених осіб. Згодом ділянки було перепродано трьом компаніям, пов'язаним із забудовницею.



Пізніше сторони врегулювали конфлікт, підписавши «понятійку» про спільне використання землі ринку. Вже у вересні 2021 року довірена особа колишнього депутата увійшла до числа бенефіціарів компаній — власників дільниць, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула незалежність НАБУ та САП після протестів та тиску Заходу.