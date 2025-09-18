Російський FPV-дрон пошкодив Abrams ЗСУ в Сумській області

У Сумській області російський FPV-дрон на оптоволокні зумів пробратися в антидроновий коридор і вразив український танк M1A1SA Abrams. Відео атаки розповсюдили українські військові пабліки.
На кадрах видно, як ворожий дрон помітив танк і залетів на ділянку траси, перекриту антидроновою сіткою. За даними аналітичного каналу In Factum, FPV влучив у задню частину Abrams, в район моторного відсіку.
Імовірно, пошкоджений танк належить 47-й механізованій бригаді, яка нещодавно замінила на цьому напрямку 156-ту мехбригаду, перекинуту на Добропільський виступ.
