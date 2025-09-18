ССО вночі уразили найбільший НПЗ на півдні Росії: робота завода зупинена

Волгоградський НПЗ. Фото: ССО

У ніч проти 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили Волгоградський НПЗ у Волгоградській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



За попередньою інформацією, в результаті атаки зупинена робота НПЗ.



Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб Збройних сил РФ. Цей завод є найбільшим виробником ПММ у Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний обсяг переробки становить 15,7 мільйона тонн – це 5,6% від усієї переробки нафти у РФ.

