У Запоріжжі затримали російських диверсантів

18 вересня 2025, 12:18

Затримані агенти РФ. Фото: СБУ Затримані агенти РФ. Фото: СБУ

Співробітники СБУ у Запорізькій області запобігли теракту, який планувався у Запоріжжі. В результаті оперативних дій було затримано подружжя — агентів Росії, які готували вибух проти українських військових.

Як повідомляє силове відомство, за вказівкою російських спецслужб вони мали встановити саморобний вибуховий пристрій поруч із місцем дислокації військовослужбовців або на маршрутах їхнього пересування містом.

Оперативники СБУ припинили злочинні плани та затримали зловмисників близько 5-ї години ранку, коли ті прямували до місця передбачуваного теракту з вибухівкою. З'ясувалося, що виконавцями виявились місцевий різноробочий та його дружина — касир на автозаправці. Пара потрапила в поле зору росіян після того, як шукала «легкі заробітки» в анонімних Telegram-каналах.

Дотримуючись інструкцій куратора, вони мали виявити місця найбільшого скупчення українських військових. Виявивши одну з таких точок, подружжя погодило «ціль» з російською стороною та виготовило саморобний вибуховий пристрій. Купуючи деталі, вони приховували обличчя під мотошоломами, щоб уникнути впізнання на камерах спостереження.

Крім того, диверсанти замаскували телефон із камерою всередині каністри і збиралися встановити його неподалік житла військових. Це мало дозволити ворогові дистанційно відслідковувати їх пересування й у потрібний момент активувати вибухівку.

Речові докази. Фото: СБУ

Речові докази. Фото: СБУ

Речові докази. Фото: СБУ

Речові докази. Фото: СБУ Речові докази. Фото: СБУ

Суд заарештував їх без права на внесення застави. Подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі російський агент готував «карту цілей» для нових ударів по місту.

