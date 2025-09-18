Старий флот загрожує залишити рибалок РФ без роботи і риби

Фото: БердянсЬк Сьогодні

Росія ризикує залишитися без риби, а рибалки Чорного та Азовського морів без роботи. Причина – масове виведення старих суден з експлуатації, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



Зараз у російському промисловому флоті налічується близько 820–830 суден, з яких 65% старші за 30 років, а 13% — старші за 40 років. До 2030 року кількість суден віком понад 40 років досягне 533 одиниць, і навіть капітальна модернізація не дозволить їм повноцінно працювати.



Формальною причиною зупинки промислу стане заборона з 1 січня 2030 року заходу в російські порти суден старше 40 років.



При цьому видання «БердянсЬк Сьогодні» зазначає, що рибальські підприємства Азово-Чорноморського басейну не підпадають під програми оновлення флоту. Низькі ціни на рибу в регіоні не дозволяють рибалкам купувати нові судна.