У Держдумі пропонують відключати інтернет: окупований Донбас ризикує залишитися без зв'язку зі світом

Ілюстративне фото

Жителі окупованих Росією районів Донбасу ризикують остаточно втратити доступ до зовнішнього світу. Крім блокувань українських сайтів та соцмереж, тепер їм загрожує і повне відключення інтернету – поки що на тиждень.

Депутат Держдуми РФ Микола Ареф'єв запропонував обмежувати громадянам доступ до мережі на тиждень чи хоча б на вихідні. Під приводом турботи про «зір та нерви» він заявив, що інтернет нібито приносить більше шкоди, ніж користі.



В якості «рішення» він пропонує періодично відключати користувачів від мережі, фактично вводячи примусові цифрову ізоляцію. Для мешканців окупованих територій Донбасу такі ініціативи означають ще більшу інформаційну блокаду та посилення контролю.



Без інтернету люди виявляються відрізаними від незалежних джерел інформації та зв'язку із зовнішнім світом, залишаючись наодинці з російською пропагандою.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованих територій знову залишаються без надійного зв'язку із зовнішнім світом — в умовах, коли навіть простий дзвінок до близьких перетворюється на випробування.