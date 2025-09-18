Окупанти ігнорують фільтри на заводах Донбасу — «Жовта Стрічка»

Фабрика на тимчасово окупованій території Донецької області. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

На десятках працюючих заводів на тимчасово окупованій території (ТОТ) Донецької області — зокрема в Маріуполі, Донецьку та Авдіївці — окупанти не моніторять і не замінюють пилогазоочисні фільтри. Про це повідомляє рух «Жовта Стрічка».



За свідченнями робітників донецьких підприємств, рівень формальдегіду і пилу в цехах перевищує допустиму норму в 4–5 разів.



У лікарнях ТОТ Донецької та Луганської областей фіксується зростання кількості пацієнтів із хронічним бронхітом та онкологією дихальних шляхів.



Проблема вже висвітлювалася публічно, проте окупаційна адміністрація на запити про заміну фільтрів відповідає, що «грошей немає», тому заводи продовжують працювати у «воєнному режимі».