Армія РФ вдарила по Добропіллю: виникла масштабна пожежа у багатоповерхівці

Наслідки обстрілу Добропілля. Фото: кадр із відео

17 вересня російські окупанти обстріляли житловий сектор міста Добропілля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Виникла пожежа на території двох приватних будинків. Рятувальники локалізували пожежу у господарських спорудах та будинках на загальній площі 180 квадратних метрів.



Також бійці ДСНС гасили пожежу у дев'ятиповерховому будинку. Горіли квартири на площі 200 квадратних метрів.



У всіх випадках через повторні удари ЗС РФ рятувальники змушені були припинити гасіння та повернутися до місця дислокації.

Нагадаємо, що 17 вересня російська авіація масовано атакувала Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого у місті багато пошкоджених будинків.