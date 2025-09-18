Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ вдарила по Добропіллю: виникла масштабна пожежа у багатоповерхівці

18 вересня 2025, 13:59

Армія РФ вдарила по Добропіллю: виникла масштабна пожежа у багатоповерхівці

Наслідки обстрілу Добропілля. Фото: кадр із відео Наслідки обстрілу Добропілля. Фото: кадр із відео

17 вересня російські окупанти обстріляли житловий сектор міста Добропілля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Виникла пожежа на території двох приватних будинків. Рятувальники локалізували пожежу у господарських спорудах та будинках на загальній площі 180 квадратних метрів.

Також бійці ДСНС гасили пожежу у дев'ятиповерховому будинку. Горіли квартири на площі 200 квадратних метрів.

У всіх випадках через повторні удари ЗС РФ рятувальники змушені були припинити гасіння та повернутися до місця дислокації.

Нагадаємо, що 17 вересня російська авіація масовано атакувала Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого у місті багато пошкоджених будинків.

