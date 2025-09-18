Пєсков повідомив про подану відставку заступника глави адміністрації президента РФ

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам російських ЗМІ підтвердив, що заступник глави адміністрації Дмитро Козак подав заяву про відставку.

«Можу підтвердити, що Дмитро Миколайович Козак справді написав заяву», — заявив представник Кремля. За його словами, прохання про звільнення оформлене «за власним бажанням».



При цьому Пєсков уточнив, що указ президента про звільнення Козака з посади поки що не підписано. «Указ ми не публікували, указу немає», — додав він.

Нагадаємо, Дмитро Козак із 2020 року працює в адміністрації Путіна. 21 лютого 2022 року на засіданні Ради безпеки Козак став єдиним, хто відкрито виступив проти військового сценарію щодо України.