Під Часовим Яром йде активна фаза знищення російських військ під час ротації – ЗСУ

Ситуація поблизу Часового Яру. Фото: карта DeepState

Продовжується ротація російських військ під містом Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, зараз йде активна фаза знищення окупантів саме під час ротації, оскільки вони не завжди розуміють, як мають діяти.



«Ми активно знищуємо будь-які логістичні заходи, які намагається проводити противник, у тому числі разом з технікою. Тільки за цей місяць вже є понад 121 одиниця знищеного автотранспорту по всій нашій операційній зоні і якийсь відсоток знищеної техніки саме по місту Часів Яр, де противник намагається все ж таки проводити ротацію. Не так активно він проводить ротацію, адже ми постійно контролюємо цей процес за допомогою аеророзвідки та FPV-дронів. Тобто намагаємося знищувати противника на різній глибині та не давати йому можливості вільно проводити ротаційні заходи. А у цьому процесі ще додатково деморалізуємо його для того, щоб противник зрозумів, що цей відрізок фронту не буде для нього легким», – сказав Запорожець.



Речник корпусу зазначив, що головне завдання ЗСУ – знищення російських військ та не дати їм можливості проводити ротацію.



«Противник накопичується. І таким чином, якщо його не знищити, то, швидше за все, за даними розвідки, велика ймовірність, що він проводитиме штурмові дії нижче Часового Яру або у напрямку села Ступочки», – додав він.

