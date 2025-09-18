Окупанти в Херсонській області погрожують конфіскацією за сміття

Фото: Кримський Розслідувач

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники посилили тиск на місцевих жителів. Тим, хто не оплачує вивезення сміття, погрожують великими штрафами та навіть конфіскацією майна. При цьому, користується людина послугою чи ні — окупантів не хвилює, повідомляє «Центр журналістських розслідувань».



«Послугою майже не користуюся. Але ра**сти вимагають платити і погрожують конфіскувати у мене будинок», — розповіла мешканка одного із сіл Генічеського району.



Схожа ситуація і з електроенергією: в Каховській громаді почали відключати від мережі тих, хто заборгував понад 10 тис. рублів, а надалі погрожують відключеннями й за менші борги.



Нагадаємо, ще 2022 року гауляйтер Каховки Філіпчук заявляв, що платити за електроенергію і газ більше не доведеться. Тепер же окупанти виставляють рахунки «по повній» і припиняють будь-які поступки населенню.

