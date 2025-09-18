Міністр оборони Польщі: досвід України з БПЛА важливий для НАТО

Фото: RMF24

Польща та Україна готуються укласти угоду про співпрацю у галузі безпілотних технологій. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час візиту до Києва 18 вересня, повідомляє RMF24.

За його словами, документ передбачатиме спільні ініціативи та підготовку військових фахівців з урахуванням українського досвіду застосування дронів на полі бою. Міністр наголосив, що інтеграція знань, здобутих Україною під час війни, відіграє ключову роль у модернізації збройних сил Польщі та всього НАТО.



Косиняк-Камиш також нагадав про значення Центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC), розташованого у польському Бидгощі. За його словами, це унікальна структура, яка безпосередньо пов'язує Альянс із Києвом.

Глава Міноборони Польщі наголосив на готовності України до співпраці та підкреслив, що політичні емоції не повинні заважати досягненню стратегічних цілей.



«Ворог знаходиться в іншому місці, і шукати його всередині нас — помилка», — заявив він.

Нагадаємо, Косиняк-Камиш прибув до Києва, щоб обговорити з міністром оборони України Денисом Шмигалем питання військової співпраці, підтримку України, а також ситуацію з безпекою в умовах російсько-української війни.