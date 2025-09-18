Зеленський відвідав Донеччину: ЗСУ взяли в полон майже сотню окупантів на Добропільському напрямі

Президент відвідав Донеччину. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовослужбовцями, які беруть участь у Добропільській контрнаступній операції.



«Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами. Була також доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про хід операції, спільну ситуацію на фронті та майбутні плани», — зазначив він.



За словами глави держави, крок за кроком воїни звільняють нашу землю: з початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще понад 170 квадратних кілометрів та дев'ять населених пунктів очищено від окупантів.



«Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише в ці тижні росіяни мають уже тисячі втрат пораненими та вбитими», — додав він.



Також Зеленський подякував Силам оборони за стійкість.



Раніше ми писали, що триває ротація російських військ під містом Часів Яр Донецької області. Наразі йде активна фаза знищення окупантів саме під час ротації, оскільки вони не завжди розуміють, як мають діяти.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях