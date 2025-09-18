ЦВК визнала Тетяну Чорновол депутатом замість вбитого Парубія

Тетяна Чорновол — військовослужбовиця і громадська діячка, визнана народним депутатом України.

Центральна виборча комісія визнала військовослужбовицю та громадську діячку Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України.



До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що підтверджує дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Парубія.



Андрій Парубій був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність».

ЦВК розглянула цей документ і визнала Тетяну Чорновол, наступну за списком кандидатку під № 27 у списку партії «Європейська солідарність», обраною народною депутаткою України на цих виборах.



Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня. Після цього ЗМІ повідомляли, що саме Чорновол може посісти його місце у парламенті.