В Енергодарі жінку окупанти засудили до 14 років за перекази волонтерам ЗСУ

Скріншот відео

Тимчасово окупований Енергодар (Запорізька область) став місцем чергового показового «суду» від російських загарбників. Там жінку засудили до 14 років позбавлення волі за «державну зраду» та підтримку української армії.



За даними окупаційних ЗМІ, мешканка Енергодару у грудні 2023 року отримала російський паспорт. Після цього через застосунок Privat24 вона зробила шість переказів українським волонтерам та військовим на загальну суму близько 7 тисяч російських рублів (приблизно 2950 гривень).



Ці дії псевдосуд кваліфікував як «держзраду» та «фінансування ЗСУ». У квітні 2025 року жінку затримали співробітники ФСБ, а окупаційний «суд» засудив її до 14 років колонії та додаткового року обмеження волі.

Нагадаємо, окупаційні структури у Луганську оголосили про направлення до суду справи проти 38-річної громадянки України Ольги Денисової. Жінку звинувачують в «участі у терористичній спільноті».