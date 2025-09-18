Ірландія передала Україні нову партію військової допомоги

Ірландія передала новий пакет воєнної допомоги Україні. Зокрема, автомобілі та роботи для розмінування. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс.



«Ірландія незмінно підтримує Україну. Сьогодні (18 вересня) ми доставили 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування, щоб підтримати оборону України та задовольнити гуманітарні потреби», — зазначив він.



За словами глави оборонного відомства, техніка вже прибула до Польщі.



Крім того, Гарріс зазначив, що Ірландія продовжуватиме надавати практичну, нелетальну допомогу стільки, скільки потрібно.



Раніше ми писали, що уряд Швеції надав 20-й пакет допомоги Україні на суму 836 млн доларів США.

