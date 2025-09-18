Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росіяни вдарили по селу в Лиманському районі: спалахнула пожежа

18 вересня 2025, 17:59

Росіяни атакували Донеччину. Фото: ДСНС Росіяни атакували Донеччину. Фото: ДСНС

Вранці у четвер, 18 вересня, російські окупанти атакували село Яцьківку у Лиманському районі Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Ворожий обстріл села Яцьківка Лиманської громади спричинив пожежу. Зайнялися дві господарські будівлі на загальній площі близько 42 кв. м», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння і не допустивши поширення вогню на розташовані поруч будівлі.



За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Раніше ми писали, що 18 вересня близько 10.00 російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на житловий сектор міста Костянтинівка.

