У 1442-му мотострілецькому полку фіксується катастрофічний дефіцит військової техніки. Ситуація настільки критична, що російські військові змушені вилучати транспорт у цивільних, що призводить до зривів логістики та зростання втрат. Про це повідомляє «АТЕШ».



«Не вистачає не лише бронетехніки та автомобілів, але навіть звичайних мотоциклів. Командування наказує конфіскувати транспорт у мирних жителів, а серед самих військовослужбовців почастішали випадки крадіжки», — йдеться у повідомленні.



Крім того, один з агентів розповів, що у його підрозділі мотоцикл вкрали прямо у пораненого солдата: його залишили, а транспорт забрали.



Раніше ми писали, що приїжджі з Росії діляться враженнями про Донецьк: місто зруйноване, палива катастрофічно не вистачає.

