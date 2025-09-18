Росія атакувала Київщину дронами: через падіння БПЛА постраждав чоловік

Російські військові ввечері 18 вересня запустили дрони Україною. Відомо, що на Київщині зафіксували падіння уламків у Бориспільському районі. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.



«Внаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрона у Бориспільському районі поранено людину», — зазначив він.



За словами Калашника, чоловік 60 років отримав осколкове поранення поперекової ділянки спини. Стан потерпілого середньої тяжкості.



Його госпіталізували до медичного закладу.



Раніше ми писали, що вночі, 18 вересня, на Київщині спалахнули пожежі після атаки російських безпілотників.

