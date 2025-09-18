Диверсія у тилу росіян. У Запорізькій області ліквідовано одразу 18 офіцерів РФ

На окупованій частині Запорізької області відбулася масштабна диверсія, яка призвела до значних втрат серед російських загарбників. За даними проєкту «Хочу жити», в результаті інциденту було ліквідовано 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.



Це сталося 30 серпня у районі населеного пункту Воскресенка Запорізької області.



«Невідомі доброзичливці підпалили суху траву біля командного пункту 35 армії. Вогонь швидко поширився на приміщення та бліндажі командного пункту. Через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом, оперативний склад штабу не зміг врятуватися», — йдеться у повідомленні.



У списку ліквідованих опинилися заступники начальників штабів, офіцери з ракетних військ, артилерії, розвідки, РЕБ та інших підрозділів. Серед них полковники, підполковники, майори та інші високопосадовці.



