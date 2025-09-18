Станом на 18 вересня в районі лінії фронту в Україні перебуває понад 700 тисяч російських окупантів. Про це повідомив голова Кремля Володимир Путін, повідомляє пропагандистське видання «ТАРС».
«Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тис. людей перебуває», — сказав Путін.
За його словами, «серед цих людей треба обирати тих, хто хоче і схильний саме до такого виду діяльності», як робота в органах влади.
Раніше ми писали, що на окупованій частині Запорізької області відбулася масштабна диверсія, яка призвела до значних втрат серед російських загарбників.
Переможемо цензуру разом!