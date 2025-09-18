Путін повідомив, скільки російських солдатів зосереджено в районі лінії фронту в Україні

Путін назвав чисельність своєї армії на війні з Україною. Фото: AFP

Станом на 18 вересня в районі лінії фронту в Україні перебуває понад 700 тисяч російських окупантів. Про це повідомив голова Кремля Володимир Путін, повідомляє пропагандистське видання «ТАРС».



«Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тис. людей перебуває», — сказав Путін.



За його словами, «серед цих людей треба обирати тих, хто хоче і схильний саме до такого виду діяльності», як робота в органах влади.



